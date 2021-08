O elenco e a equipa técnica da próxima novela da TVI, ‘Para Sempre’, ainda sem data de estreia anunciada, estão em alerta com casos de Covid-19 na produção. O primeiro a receber o teste positivo foi Paulo Pires. Já com as duas doses da vacina tomadas, o ator de 54 anos, mostrou-se surpreendido."Reduzi drasticamente a minha vida social, cheguei a usar máscara inclusive a fazer exercício, mas não chegou", comunicou, no início da semana.