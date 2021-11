Com novas telenovelas prontas a arrancar gravações, as últimas semanas têm sido marcadas pela troca de canal de alguns atores históricos. São os casos de Dalila Carmo e Luís Esparteiro. Ligados há várias décadas à TVI (Esparteiro chegou a ser diretor da Plural, produtora de ficção da estação de Queluz de Baixo), decidiram ‘mudar de vida’ e fazem agora parte do ‘elenco’ da ficção da SIC.