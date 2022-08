Audiência total da CMTV ultrapassa RTP-1

Mais portugueses acompanharam ontem a emissão da CMTV que o canal 1 da RTP.A audiência total do canal do Correio da Manhã ao longo do dia foi de 3 milhões 287 mil espectadores, mais cerca de 170 mil que o canal 1 da televisão do Estado. A audiência total da RTP1 foi de 3 milhões e 119 mil espectadores.A CMTV voltou a ser o canal de informação nacional mais visto no cabo, a larga distância de todos os concorrentes. A CMTV registou 7,1% de share médio diário, contra 2,8% do canal CNN e 2% da SIC Notícias.Ao longo do dia de ontem, a CMTV acompanhou em direto a situação dos fogos, a transladação do corpo de José Eduardo dos Santos, a tragédia na Madeira, com a derrocada de um muro que provocou 1 morto e 2 feridos, e o clássico FCPorto-Sporting, com todas as incidências antes durante e depois do jogo.Duelo Final, Jogadas Decisivas e Golos, três formatos dedicados ao jogo grande, foram os 3 programas mais vistos do dia do cabo. Todos os 18 programas com mais espectadores no cabo são da CMTV.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.Todos os resultados citados são fruto da medição de audiências, realizada pela GFK.