Falhas no “cumprimento das obrigações de promoção da emissão de programas em língua portuguesa”, na RTP 2, nos “limites de tempo reservado à publicidade comercial”, e na “garantia de acesso de públicos com necessidades especiais aos seus conteúdos”. Estas são as principais críticas apontadas pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) à RTP na sequência da auditoria anual ao serviço público de rádio e televisão - referente ao ano de 2020, mas só agora aprovada.