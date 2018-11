Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aumentam as queixas na ERC contra o chef Ljubomir

Reclamações assentam em palavrões e frases que incitam à violência no programa 'Pesadelo na Cozinha'.

Por João Bénard Garcia | 01:30

Pesadelo na Cozinha’, da TVI, foi alvo, nesta temporada, de mais protestos formais de telespectadores na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Em causa estiveram sempre "queixas contra a linguagem utilizada no programa", garantiu ao CM fonte da ERC. Oficialmente, a entidade refere que, "em outubro, deram entrada três participações referentes a violência verbal no formato" e que se encontram agora "em apreciação".



As queixas pelos excessos de Ljubomir Stanisic não são uma novidade para esta entidade que, em 2017, na primeira temporada de ‘Pesadelo’ foi obrigada a pronunciar-se sobre os palavrões do chef.



A ERC pronunciou-se então sobre a queixa de Rui Almeida, que reclamou "contra a utilização de linguagem particularmente violenta", em especial pela transmissão, durante o terceiro episódio, de linguagem qualificada como agressiva, designadamente quanto à frase proferida pelo chef: "Se tivesse essa relação com a minha mulher num restaurante, eu, durante a noite, juro-te que lhe cortava a garganta, meu, quando chegava a casa."



A ERC analisou o contexto da frase, achou-a "particularmente violenta", mas decidiu que a mesma "não se afigura, no entanto, tendo em conta as circunstâncias em que foi proferida, designadamente as características do programa e o momento narrativo, suscetível de ser entendida na sua literalidade ou como incitamento à prática de violência" e decidiu, apenas "sensibilizar a TVI para o facto".