A BBC está sob fogo cruzado, depois de ter dispensado o apresentador Gary Lineker do programa desportivo ‘Match of the Day’. O ex-futebolista, que apresentava a rubrica desde 1999, usou as redes sociais para criticar a nova política de imigração britânica – que acusou de “insensível”, “cruel” e que comparou às práticas migratórias nazis.









