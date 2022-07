A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decidiu instaurar um processo contraordenacional contra a TVI na sequência de uma queixa relativa a referências ao consumo de bebidas alcoólicas no programa ‘Em Família’, emitido aos sábados à tarde.



De acordo com a deliberação do regulador, no programa transmitido a 19 de fevereiro deste ano (e dedicado aos 29 anos da TVI), pelas 18h00, foi mostrada no estúdio "uma banca com várias garrafas de bebidas alcoólicas, um barman de uma empresa com o nome Enfrascados que apresentava os seus produtos alcoólicos".









