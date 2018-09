Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica FM ainda não tem licença da ERC

Encarnados ainda não enviaram para o regulador nenhum pedido de alteração de registo.

Por Hugo Real | 01:30

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social ainda não recebeu nenhum pedido do Benfica para alterar licenças radiofónicas que possam ser utilizadas pelo projeto de rádio dos encarnados.



Questionado pelo CM, o regulador adianta que "não deu entrada na ERC, até ao momento, qualquer pedido de alteração de licença radiofónica que se identifique pelos proponentes como estando relacionada com o projeto Benfica FM".



O CM questionou o Benfica sobre o ponto de situação do projeto, se já foi concretizada a compra de alguma frequência e para quando está previsto o arranque de emissões mas, até ao fecho desta edição, não obteve qualquer resposta.



Recorde-se que no início do ano as águias colocaram a Benfica FM como um projeto prioritário. De resto, em abril, no discurso de inauguração da casa do clube em Alcácer do Sal, Luís Filipe Vieira apresentou a Benfica FM como um dos projetos a concretizar em breve e a meta era iniciar as emissões ainda este ano.



Na altura, e como revelou o CM, os encarnados tinham duas equipas a trabalhar na Benfica FM, uma encarregue das infraestruturas e outra do modelo organizativo. A construção dos estúdios estava avançada, ao contrário da compra de frequências através das quais a Benfica FM será emitida.



Como o objetivo é criar uma rádio nacional, as águias têm de adquirir várias frequências espalhadas pelo País. Estes negócios implicam uma alteração do registo das rádios que vierem a ser compradas, o que carece de autorização da ERC.