É o segredo mais bem guardado da televisão portuguesa nos últimos tempos: quem apresentará a nova edição do ‘Big Brother’? A dois dias do regresso do reality show ao ecrã da TVI, a resposta é ainda uma incógnita e assim permanecerá até à estreia, no domingo à noite.A estação de Queluz de Baixo optou por esta estratégia para criar maior expectativa em torno do formato, no qual deposita grandes esperanças em termos de audiências.