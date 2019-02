Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bill Gates: "Tecnológicas só pagam impostos se lei mudar"

Fundador da Microsoft diz que sempre cumpriu a lei, mas admite que “devia ter pago mais”.

01:30

Bill Gates, fundador da Microsoft e uma das figuras mais respeitadas do mundo digital, falou recentemente sobre a polémica Taxa Google, dizendo que só uma alteração à legislação atual poderá obrigar as gigantes da internet a pagar mais impostos.



"Se estas empresas estão a cumprir a lei mas vocês querem que paguem mais impostos, então devem mudar a lei", disse Gates ao ‘The Daily Mail’, a propósito da implementação da Taxa Google no Reino Unido.



O filantropo, que doou grande parte da sua fortuna a causas humanitárias, disse ainda que sempre seguiu as regras fiscais e que já pagou mais de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,8 mil milhões de euros) em impostos, mas sente que "devia ter pago mais".



Estas declarações surgem numa altura em que o tema da taxa digital volta à discussão em Bruxelas. Mais uma vez, Pierre Moscovici, comissário europeu dos Assuntos Económicos, lamentou o facto da implementação da Taxa Google continuar dependente do voto unânime dos estados-membros e não avançar por causa de "uma mão-cheia de estados teimosos... infelizmente", entre eles a Irlanda.



"Colocámos a União Europeia à frente da luta contra a evasão fiscal. Desde 2014, e apesar da barreira da unanimidade, conseguimos adotar com sucesso 14 propostas, das quais oito são contra este tipo de fraude. Isso é mais do que nos 20 anos anteriores!", disse Moscovi, que defende a adoção do voto por maioria.