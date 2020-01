Bispos em guerra por causa da Renascença

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As declarações do padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), no final da reunião de Conselho Permanente, sobre o fecho da Rádio Sim, agudizaram as divisões que a decisão tinha provocado no seio da Igreja.O porta-voz da CEP disse que o episcopado "reitera total confiança no Conselho de Gerência da Renascença" e revelou que "o processo [de encerramento da Sim, anunciado no início ... < br />