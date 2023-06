Bolsa Marta Louro já tem finalistas

Já foram selecionados os finalistas da 2.ª edição da Bolsa Marta Louro, que tem como principal objetivo perpetuar a memória da jornalista da CMTV que morreu em serviço a 27 de abril de 2022, e que elege, todos os anos, um jovem para um estágio remunerado na redação do canal.





Este ano voltou a registar-se uma enorme adesão de todas as regiões do País, conforme salientou Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial doe da: “É reconfortante verificar que apareceram muitas pessoas jovens do Interior”. Jovens como Bruna Cardoso, que venceu no ano passado “e hoje é uma jornalista a que os telespectadores dajá se habituaram e que vai continuar connosco”, acrescentou o responsável.