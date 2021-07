Câmara de Sintra trava golfe em edifício da Impala

No entanto, há regras a cumprir e, por isso, a Câmara de Sintra fez uma inspeção ao local, na última sexta-feira. “O espaço de minigolfe anunciado [através das publicações editoriais do grupo] não teve qualquer processo de licenciamento para as atividades previstas e não será aberto até respetivos pedidos e informações”, revelou uma fonte oficial da Câmara de Sintra ao CM.



O grupo Impala (detentor da DescobrirPress, responsável pela ‘TV7 Dias’, ‘Nova Gente’ e ‘Maria’) fez obras de restruturação no edifício e construiu um campo de minigolfe, aparentemente sob o ‘Licenciamento Zero’, cuja autorização do município fica dispensada.No entanto, há regras a cumprir e, por isso, a Câmara de Sintra fez uma inspeção ao local, na última sexta-feira. “O espaço de minigolfe anunciado [através das publicações editoriais do grupo] não teve qualquer processo de licenciamento para as atividades previstas e não será aberto até respetivos pedidos e informações”, revelou uma fonte oficial da Câmara de Sintra ao CM.

A empresa fez, porém, um pedido de licenciamento para um restaurante no local. No entanto, também não estavam reunidas todas as condições para a abertura. “Visitado o local, no âmbito de uma fiscalização da autarquia sintrense, constatou-se que o restaurante não estava em funcionamento, mas também não reunia toda a documentação para o efeito”, adiantou a mesma fonte, referindo que o presidente do Conselho de Administração do grupo Impala, Jacques Rodrigues, se comprometeu a retirar as publicidades ao espaço.





Ao Correio da Manhã, Paula Rodrigues, ex-administradora e atual diretora da Impala, afirmou não ter “conhecimento do sucedido” e remeteu explicações “para outros responsáveis do administração do grupo”, mas até ao fecho da edição não houve mais esclarecimentos.