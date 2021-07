Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital em vigor esta sexta-feira apesar da polémica

A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital entra esta sexta-feira em vigor, apesar da falta de consenso sobre o artigo 6º, que diz respeito à proteção contra a desinformação e que Iniciativa Liberal (IL) e CDS-PP querem revogar.apurou que na próxima terça-feira (dia 20), em plenário, os liberais vão fazer uso do seu direito de agendamento potestativo e discutir o tema ‘Liberdade e Expressão’. Na mesma altura serão discutidas e votadas as propostas de revogação do artigo 6º apresentadas pelo IL e pelo CDS. No mesmo dia será também debatida e votada a proposta do PS para clarificar as polémicas relacionadas com este artigo, nomeadamente no que diz respeito à atribuição dos chamados ‘selos de qualidade’.