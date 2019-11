Cenas de sexo na televisão têm novas regras após declarações de Emilia Clarke

A associação de realizadores do Reino Unido - Directors UK - lançou um manual que serve como código de conduta sempre que são gravadas cenas de nudez e de sexo na televisão.Este guia surge um dia após Emilia Clarke revelar que foi pressionada a expor o corpo na popular série ‘A Guerra dos Tronos’, em que interpretava Daenerys Targaryen.Em entrevista, a atriz britânica recordou que lhe pediram para gravar nua cenas que não tinham sido acordadas previamente e que foi muitas vezes chorar para a casa de banho."Estava ali completamente nua, com todas aquelas pessoas, e não sabia o que fazer e o que era esperado de mim", contou.Com o manual ‘Directing Nudity & Simulated Sex’, o Directors UK espera evitar situações de desconforto como aquelas vividas pela atriz e criar um ambiente de profissionalismo e respeito no estúdio.As regras começam nas audições, nas quais os atores nunca devem tirar as roupas, mesmo que lhes peçam para simular uma cena de sexo. Já nas filmagens, os beijos devem ser sem língua, exceto se realizador e atores acordarem o contrário. Estes devem também fazer saber quais os pontos do corpo que podem ser tocados/beijados.Além disso, não devem ser permitidos telemóveis nas filmagens e a equipa em estúdio deve ser reduzida ao mínimo. Os atores só devem tirar as roupas quando começarem a gravar, caso contrário devem ter um robe a cobrir-lhes o corpo.O manual sugere ainda que seja exigida a utilização de perucas vaginais e/ou outras partes do corpo sintéticas de forma a impedir o contacto genital.