Cerco sem fim ao TikTok

O projeto de lei do Montana, que tem o apoio do Congresso estatal controlado pelos republicanos, pretende ser mais abrangente que as proibições atualmente em vigor em quase metade dos estados e Governo federal dos EUA, que proíbem a rede social em dispositivos governamentais.Em termos práticos, o projeto de lei do Montana visa proibir ‘downloads’ do TikTok em todo Estado (o quarto maior em termos de área dos EUA).O TikTok continua assim sob apertado escrutínio público e governamental. Em causa está o facto de a rede social ser propriedade da empresa de tecnologia chinesa ByteDance, o que tem despertado a preocupação de poder entregar dados de utilizadores ao Governo chinês ou promover desinformação e propaganda pró-Pequim.Embora não existam provas, é sabido que, segundo as leis chinesas, as empresas do país estão obrigadas a cooperar com o Governo no trabalho de inteligência do Estado. O aperto ao TikTok está a acontecer um pouco por todo o Mundo.A Austrália já proibiu a aplicação em dispositivos do Governo e o regulador britânico de proteção de dados multou a rede social em 14,4 milhões de euros por várias infrações.Por cá, recorde-se, a rede social está a ser alvo de dois processos judiciais, movidos pela organização não governamental Ius Omnibus, que pedem a condenação da plataforma por práticas ilegais e indemnizações que podem chegar a 1,12 mil milhões de euros.