Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Champions já joga em todas as operadoras

Além da NOWO, Eleven Sports chega a acordo com MEO, NOS e Vodafone.

Por Sónia Dias | 01:30

Os jogos da Liga dos Campeões já podem ser vistos em todas as operadoras nacionais.



Após vários meses de negociações, a Eleven Sports, até agora apenas disponível na NOWO, anunciou esta terça-feira o acordo com a MEO, NOS e Vodafone, para a distribuição dos canais Eleven Sports 1, 2 e ‘pop-up’ (temporários), mediante uma assinatura de 9,99 euros por mês.



Entre os conteúdos desportivos mais desejados estão a UEFA Champions League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e Fórmula 1.



A empresa britânica avançou que o acordo com as operadoras foi negociado de forma bilateral, "com valores diferentes para cada uma delas", e vai além do prazo que detém dos direitos televisivos de várias competições.



"É um acordo de longo prazo", disse Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da Eleven Sports Portugal, sem revelar valores do negócio.



Desta forma, quem quiser assistir ao melhor futebol nacional e internacional, através dos canais premium atualmente disponíveis no mercado, terá de pagar perto de 44 euros por mês (mais de 525 euros por ano).



A juntar aos 9,99 euros da subscrição da Eleven Sports, há que somar a da Sport TV (a partir de 23,99 euros), que transmite a Liga Portuguesa, Taça de Portugal, Taça da Liga, bem como as ligas inglesa, italiana (na qual joga a Juventus de Cristiano Ronaldo) e a Liga Europa.



Quem quiser assistir aos jogos do Benfica em casa terá de assinar ainda a BTV, que custa 9,90 euros por mês.