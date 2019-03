Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chega à Europa filme controverso sobre acusações de abusos sexuais contra Michael Jackson

Família do cantor faz de tudo para que o documentário de 2 episódios não seja exibido.

Por Miguel Azevedo | 02:07

Depois de toda a polémica e da estreia no passado fim de semana nos EUA, o documentário ‘Leaving Neverland’ - que expõe as acusações de abusos sexuais que pendem contra Michael Jackson- chega esta quarta-feira à Europa.



O filme, que continua a ser contestado pela família do músico, vai ser exibido no canal público Channel 4, do Reino Unido, que já fez questão de dizer que não cede a pressões e que não vai alterar os alinhamentos definidos. O documentário será transmitido em dois episódios, o primeiro a passar amanhã e o segundo a ser exibido na quinta-feira.



Realizado por Dan Reed, ‘Leaving Neverland’ baseia-se nos testemunhos de Wade Robson e James Safechuck, que alegam ter sido molestados por Michael Jackson no famoso rancho do cantor, ‘Neverland’, na Califórnia, quando eram crianças. "Ele era uma das pessoas mais amáveis que já conheci... mas também abusou sexualmente de mim quando eu tinha sete anos. Todas as noites em que estava com ele era abusado", garante o primeiro.



Recorde-se que o documentário de duas horas estreou no passado fim de semana no HBO, nos EUA, com a família de Michael Jackson a processar o canal e a exigir perto de 100 milhões de euros de indemnização. Os herdeiros do rei da pop continuam a afirmar que os dois homens em causa não passam de dois mentirosos e oportunistas. Para além do mais, garantem que nunca foram ouvidos para o documentário.