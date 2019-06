‘Chernobyl’ é a nova série da HBO que ultrapassa a classificação de ‘Game of Thrones’

A nova série da HBO, realizada por Johan Renck, estreou dia 6 de maio e já está a dar que falar. Chernobyl é um drama que se encontra com uma classificação de 9,6 no portal IMDb, ultrapassando Breaking Bad com 9,5 e Game of Thrones com 9,4.

A série explora as consequências do maior desastre nuclear do mundo numa central elétrica que existia perto da cidade de Pripyat na União Soviética. Segundo relatórios divulgados pela revista semanal Time, a tragédia matou entre 4 mil a 90 mil pessoas, em 26 de abril de 1986.





A série, que já faz sucesso entre os telespectadores, conta com cinco episódios até à data, que vão para o ar todas as terças-feiras.

Emily Watson, Stellan Skarsgard, Jessica Buckley, Barry Keoghan, Sam Troughton e David Dencik são alguns dos atores que fazem parte do elenco.