Cláudio Ramos conta a Cristina como revelou à filha que é gay

Apresentador deu uma entrevista emotiva à apresentadora.

20:51

Cláudio Ramos deu uma entrevista emotiva a Cristina Ferreira onde falou sobre a filha e a forma como lhe contou que é homossexual. "Foi ela quem me chamou e me disse: 'As pessoas dizem isto. Eu sei que és homossexual e gosto à mesma de ti mas gostava que tu me dissesses", revelou Cláudio Ramos.

"[A minha filha] Já me tinha dado vários sinais para que eu avançasse com a conversa. E eu tinha medo", afirmou ainda. Não conseguindo conter as lágrimas, o apresentador disse: "A minha filha é a melhor coisa do mundo".

Uma parte da entrevista em vídeo foi esta segunda-feira partilhada por Cristina Ferreira no seu Instagram. Na legenda, a apresentadora que troca a TVI pela SIC já em setembro teceu rasgados elogios a Cláudio Ramos.



"A revista CRISTINA é sempre uma surpresa. Esta edição tem uma das entrevistas mais fortes de sempre. Cláudio Ramos é uma figura da televisão. E talvez não o conheça. Esta conversa talvez mude a sua opinião", escreveu.