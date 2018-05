Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM debate incêndios de norte a sul do País

Ciclo de conferências ‘CM Não Esquece!' começa na próxima semana.

11.05.18

O Correio da Manhã inicia na próxima semana, em Vila Real, o ciclo de conferências ‘CM Não Esquece!’, no qual serão analisadas as cinco propostas eleitas pelos leitores e que vão integrar a Moção que o CM vai apresentar aos partidos representados na Assembleia da República e ao Governo: criminalização dos incendiários; vigilância do território e intervenção das forças militares; ordenamento florestal e desenvolvimento económico do interior; limpeza de matas; educação, formação e sensibilização. Estas foram as cinco ideias mais votadas pelos leitores no âmbito da iniciativa ‘CM Não Esquece!’.



Na primeira conferência, que se realizará na terça-feira, 15 de maio, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), estarão presentes Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, António Fontainhas Fernandes, reitor da UTAD e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Domingos Lopes, diretor do departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista da UTAD, e Octávio Ribeiro, diretor-geral do CM e da CMTV.



Na quinta-feira, 17 de maio, o Theatro Circo, em Braga, é o palco da segunda conferência. Aqui vão estar presentes Ricardo Rio, presidente da autarquia, a psicóloga Joana Amaral Dias e Armando Esteves Pereira, diretor-geral-adjunto CM e CMTV.