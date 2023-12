CM e CMTV visitam Porto

O CM e a CMTV regressaram esta segunda-feira ao Grande Porto, como forma de homenagem aos postos de vendas que levam o nosso jornal aos portugueses. Esta segunda-feira, a jornalista Tânia Laranjo visita São Martinho do Campo, Aves e Santo Tirso. Na terça-feira, o diretor-geral editorial do CM/CMTV, Carlos Rodrigues, com o jornalista Paulo Catarro, estará pelo Porto.



Matosinhos e a Póvoa de Varzim são visitadas pelo diretor executivo, Paulo João Santos, e pelo diretor-adjunto, José Carlos Castro, na 4.ª feira. Na 5.ª, o diretor-geral editorial adjunto, Eduardo Dâmaso, e o coordenador da delegação do Porto, Vítor Pinto, estarão em Gaia, S. Félix da Marinha e Canelas.