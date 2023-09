Chegou esta quarta-feira ao fim o périplo do CM e da CMTV pelo distrito de Bragança, o terceiro a nível nacional onde as vendas do Correio da Manhã mais cresceram - 10% - desde que o jornal ganhou uma nova imagem gráfica, no início de janeiro.









Eduardo Dâmaso (diretor-geral editorial adjunto) e José Luís Oliveira (editor do Centro e Trás-os-Montes) visitaram bancas nas localidades de Adeganha, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães.

“Historicamente, o CM é um jornal que está presente em todo o território nacional e faz questão de, cada vez mais, aprofundar essa relação no quadro de uma proximidade com as pessoas que trazem o nosso nome tão longe, nomeadamente os postos de venda”, disse Eduardo Dâmaso.