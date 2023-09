Na continuação da iniciativa de homenagem aos postos de venda espalhados pelo País com o objetivo de reconhecer o mérito das papelarias e quiosques, sem os quais onão poderia chegar aos portugueses, oesteve esta terça-feira de visita a Mirandela e Macedo de Cavaleiros.Paulo Oliveira Lima (dir. executivo doe da) e Paulo Catarro (jornalista) foram os rostos da Cofina no segundo dia de périplo pelo distrito de Bragança., formada por Eduardo Dâmaso (dir. geral editorial adjunto) e José Luís Oliveira (Editor do Centro e Trás-os-Montes), visitam Adeganha, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães. Recorde-se que Bragança foi o terceiro distrito a nível nacional em que as vendas domais cresceram: 10%.