CM é líder absoluto na Internet

O Correio da Manhã é o líder absoluto dos sites nacionais com praticamente três milhões de leitores alcançados durante o mês de novembro. De acordo com os dados do ranking netAudience, da Marktest, agora divulgados o CM ultrapassou o conjunto de sites da TVI e soma agora 2.992.758 de pessoas alcançadas logo seguido por aquela televisão com 2,8 milhões de alcances.



O site agregador NM ocupa o terceiro lugar (2,7 milhões) enquanto o Público cai um lugar no ranking e é agora o quarto (também 2,7 milhões). O JN também cai e é o quinto com 2,4 milhões de alcances.

