As papelarias e os quiosques de Bragança receberam esta segunda-feira a visita de Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do CM/CMTV, José Carlos Castro, diretor-adjunto, e Rogério Chambel, editor-adjunto de Sociedade. Este foi o primeiro dia de um périplo pelo distrito de Trás-os-Montes, o terceiro onde as vendas do Correio da Manhã mais cresceram: 10%.





Neste encontro entre aqueles que todos os dias fazem oe os que diariamente o fazem chegar às mãos dos leitores, assinalou-se a importância deste tipo de ações de proximidade em zonas mais afastadas do grande centro.

“Chega a ser emocionante para alguém que trabalha as notícias, a forma como na cidade de Bragança se vêm tantos leitores - e estivemos em vários quiosques - a comprar o Correio da Manhã. Para grande parte da população nacional, os jornais são a maior forma de contactar com o português escrito. É, por isso, um serviço público fundamental levar os jornais a todo o País. Nós, no CM, vamos continuar a fazê-lo. É um ponto de honra”, fez questão de frisar Carlos Rodrigues.





E motivos não faltam para abraçar com fôlego esta missão. "Damos notícias de norte a sul, somos um jornal para todo o País. Com a recente reformulação gráfica e com a nova energia que procurámos incutir no CM, o jornal cresceu muito no Norte e ainda pode crescer mais. Aqui em Bragança somos maioritários, tal como em Braga, em Vila Real, Viana do Castelo ou no Porto, que registou uma das maiores subidas de vendas. Para eles, continuaremos todos os dias a trabalhar. Para levar informação séria, livre, fidedigna e continuar a escrutinar todos os poderes, doa a quem doer", fez questão de frisar o responsável máximo da direção do CM e da CMTV.

Esta terça-feira, Paulo Oliveira Lima e Paulo Catarro vão continuar a visitar os pontos de venda, desta vez em Mirandela e Macedo de Cavaleiros, para agradecer pessoalmente o trabalho de todos aqueles que diariamente colocam o nosso jornal nas bancas e que são verdadeiros ‘embaixadores’ do CM a nível local e junto das populações.