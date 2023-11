CMTV com mais audiência do que concorrentes juntos na crise política

A CMTV obteve um share médio diário de 7,2%, mais do que a soma dos principais concorrentes juntos.

A televisão do Correio da Manhã garantiu, esta quarta-feira, um dos melhores shares do ano, num dia marcado pelo acompanhamento da crise política em Portugal.





obteve um share médio diário de 7,2%, com 156.870 mil espectadores por minuto, mais do que a soma dos principais concorrentes juntos. A CNN Portugal registou 3,7% de share e 78 mil espectadores, e a SIC Notícias apenas 2,7% de share, equivalente a 59 mil espectadores por minuto.

Já no dia anterior, dia da demissão de António Costa, a CMTV tinha sido a escolha dos portugueses ao registar um share médio diário de 5,9% e 125.190 mil telespectadores, ao passo que a CNN Portugal registou apenas 4,3% de share com 91.260 mil telespectadores, e a SIC Notícias 4,1% de share e 87.480 mil telespectadores.

A televisão do Correio da Manhã é líder absoluta da informação nacional de cabo há 19 meses consecutivos.



A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.



Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.