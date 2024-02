CMTV com uma das melhores semanas de sempre no arranque das entrevistas políticas

fechou a primeira semana de entrevistas com Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda. O "Grande Jornal" onde foi emitida a entrevista registou uma audiência total de 1 milhão e 5 mil espectadores.A entrevista aos líderes partidários contribuiu para uma das melhores semanas de sempre da. Esta sexta-feira, o canal dovoltou a liderar, com um share médio diário de 6,1%, contra 2,6% da CNN e 2,1% da SIC Notícias.Na semana em que começaram as entrevistas daaos líderes partidários, o canal 8 de todas as plataformas de cabo alcançou um share médio semanal de 6,5%, um dos melhores de sempre, e muito acima da soma dos auditórios dos seus concorrentes todos juntos: a CNN fechou a semana com um share médio de 2,34%, e a SIC Notícias alcançou 2,32%.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.