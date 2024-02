É com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que a CMTV arranca esta segunda-feira com uma série de oito entrevistas aos principais líderes partidários no âmbito das próximas eleições legislativas marcadas para 10 de março. As entrevistas individuais são conduzidas pelo jornalista Pedro Mourinho e têm lugar durante o ‘Grande Jornal da Noite’. Esta terça-feira, a CMTV recebe a presença de Rui Tavares, do Livre, na quarta-feira de Pedro Nuno Santos, do PS, e na quinta-feira de Inês Sousa Real, do PAN.









A primeira semana de entrevistas completa-se na sexta-feira, 9, com Mariana Mortágua, do BE. No dia 12, o ‘Grande Jornal da Noite’ recebe Rui Rocha (da Iniciativa Liberal) e no dia 19 é a vez André Ventura, do Chega, estando ainda por definir uma data para a entrevista a Luís Montenegro, o líder da Aliança Democrática (AD).

Já no que diz respeito aos debates entre os líderes partidários que concorrem ao ato eleitoral, estes estão divididos entre as antenas da RTP, SIC e TVI, num total de 28 confrontos e dois debates alargados. Os frente a frente começam também esta segunda-feira, primeiro entre PS e IL, às 21h00, na SIC e depois entre o Chega e o PAN, às 22h00, na RTP 3.





Previstos para este mês estão ainda dois debates alargados. O primeiro acontece no dia 20, na RTP, com os partidos sem assento parlamentar, enquanto o segundo e derradeiro debate terá lugar, três dias depois, a 23, também na RTP, com todos os partidos com assento parlamentar.