CMTV revela em exclusivo às 19h45 imagens da penthouse onde Ronaldo esteve com jovem americana

Jogador é acusado de ter violado Kathryn Mayorga num luxuoso quarto do hotel Palms, de Las Vegas, em 2009.

18:38

A CMTV divulga esta sexta-feira, no CM Jornal das 19h45, imagens exclusivas da penthouse do hotel Palms, em Las Vegas, onde Cristiano Ronaldo esteve com Kathryn Mayorga, em 2009. A jovem queixa-se agora de ter sido violada neste espaço pelo jogador português.



A CMTV teve acesso ao local do alegado crime e mostra o interior luxuoso do espaço onde os dois estiveram juntos. Na época, Ronaldo estava de saída do Manchester United para o Real Madrid e passava férias nos EUA com o irmão e amigos.