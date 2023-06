Cofina confirma proposta de MBO com Cristiano Ronaldo e pede 60 dias para analisar

Cristiano Ronaldo está "muito entusiasmado" com a perspetiva de se tornar acionista da Cofina Media, segundo avançou esta sexta-feira o ‘Jornal de Negócios’. A "perspetiva de investir na comunicação social no seu país, num projeto líder", é muito estimulante para o jogador, assegura fonte próxima de Cristiano Ronaldo, citada pelo jornal.A reação surge depois da confirmação oficial de que o craque vai ser acionista de referência da Cofina Media com cerca de 30%, no âmbito do processo de ‘Management Buy Out’ (MBO) que está em curso, pelo administrador executivo da Cofina Media, Luís Santana."O Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista de sempre, um atleta de exceção e um português de referência de quem muito nos devemos orgulhar como nação, com valores como a exigência, o rigor, o trabalho e a resiliência, participar num grande projeto de media que partilha os mesmos valores, será sempre, naturalmente, um grande motivo de satisfação e orgulho para a equipa que está a desenvolver o ‘Management Buy Out’ da Cofina Media, a apresentar aos acionistas", afirmou o administrador executivo da Cofina Media, grupo que detém o Correio da Manhã, a CMTV, o jornal ‘Record’, a revista ‘Sábado’, a ‘TV Guia’ e o ‘Jornal de Negócios’.Entretanto, após a divulgação da notícia, a CMVM decidiu suspender as negociações das ações da Cofina. A empresa respondeu com um comunicado, onde confirma o recebimento de uma proposta vinculativa para a aquisição da totalidade das ações representativas do seu capital, subscrita por Ana Dias e Luís Santana (administradores da Cofina Media) e Octávio Ribeiro (ex-diretor-geral editorial), a quem se juntará um conjunto de investidores. A proposta prevê um preço calculado considerando um ‘enterprise value’ de 75 milhões de euros, sujeito a condições e ajustamentos.A Cofina informa ainda no comunicado que se encontra numa fase preliminar de avaliação da Proposta e do preço oferecido e solicitou um prazo de 60 dias, prorrogáveis unilateralmente, para analisar.