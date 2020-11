Cofina disponível para “fazer parte da solução” da dona da TVI

O grupo Cofina manifestou esta quarta-feira a sua "disponibilidade" enquanto "oferente na oferta pública de aquisição em curso", "para fazer parte de uma solução de viabilidade e crescimento para o Grupo Media Capital, no respeito pela Lei e pelo Estado de Direito Democrático".A Cofina refere a "fragilidade da situação atual do Grupo Media Capital" lembrando que "os fatores que para ela contribuem encontram-se aprofundadamente descritos na decisão da CMVM e na deliberação da ERC, a quem caberá, eventualmente em conjunto com outros reguladores, e com os tribunais, valorar e extrair as devidas consequências das condutas em causa".Os acionistas da Media Capital elegeram esta terça-feira o empresário Mário Ferreira para a presidência da dona da TVI, um dia depois da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) ter manifestado em comunicado que existem "fundadas dúvidas sobre a identidade" dos acionistas do grupo. A ERC disse ainda que que não reconheceria qualquer alteração de domínio que pudesse sair da Assembleia Geral que escolheu os novos administradores da empresa.