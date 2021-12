Comissão de Trabalhadores diz que há assédio na RTP

A Comissão de Trabalhadores (CT) acusa a RTP de assédio num comunicado a que oteve acesso esta sexta-feira.Em causa está o despedimento do jornalista Luís Vigário que decidiu apresentar a carta de demissão quando, depois de questionar porque teria de trabalhar fora de horário, uma diretora lhe respondeu: "Tu és recibo verde, não tens horário"."Toda a discussão ocorreu diante de terceiras pessoas, em termos que poderão considerar-se humilhantes e vexatórios", pode ler-se no comunicado.Segundo o mesmo documento, o jornalista dirigiu-se ao diretor de Informação para informar que se iria despedir. "Não houve qualquer tentativa para conhecer os motivos ou para levá-lo a reconsiderar", explica a CT.Luís Vigário decidou então envar um email ao diretor de Informação explicando o pedido de demissão com o "enxovalho" que sofreu na reunião.A Comissão de Trabalhadores questionou o presidente do Conselho Administrativo sobre o caso de assédio moral sofrido pelo jornalista. O presidente respondeu que o profissional "já tinha decidido acompanhar a coordenadora do Sexta às 9 [Sandra Felgueiras] num outro projeto, de modo que a sua saída da RTP era uma decisão já tomada e não teria 'absolutamente nada a ver' com a reunião em causa".O presidente fundamentou a sua convicção com uma entrevista concedida por Sandra Felgueiras mas não referiu onde esta foi publicada.A comissão de trabalhadores pede que a RTP faça um pedido de desculpas ao jornalista, que o convide a retomar o trabalho na estação e ainda que sejam tomadas medidas para erradicar "a cultura macartista e persecutória" que se vive na empresa.