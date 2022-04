A primeira conferência da iniciativa ‘Mais Escola, Melhor Família’, promovida pelo CM/CMTV, decorre no Museu do Fado, no próximo dia 21, às 15h00. A sessão conta com a presença de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, do psiquiatra Daniel Sampaio, de um representante da Escola Segura, do ex-ministro Rui Pereira, dos professores Carlos Neto e Margarida Gaspar de Matos, e de Carlos Anjos (da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes), entre outros.





“Será apresentada uma carta de compromisso, sob a forma de manifesto, com a assinatura de diferentes personalidades e instituições, com vista ao desenvolvimento de um plano de ações que permita conhecer mais adequada e profundamente a realidade da violência escolar no nosso país”, afirma o psicólogo Paulo Sargento, um dos especialistas envolvidos na iniciativa. Em Portugal, o bullying afeta 38% das crianças entre os 13 e os 15 anos. Por isso, o CM e a CMTV estão a desenvolver, ao longo deste ano, um plano de ações para levar à esfera pública a realidade da violência escolar, comprometendo a família e a escola numa cultura de paz e cidadania. ‘Mais Escola, Melhor Família’ tem ocupado um espaço próprio, semanalmente, às sextas-feiras, no CM, com reportagens e reflexões sobre o tema, ao qual também a CMTV tem dado relevo. “O CM e a CMTV são o motor desta plataforma que se pretende de alerta, de diálogo e de sinergias entre várias instituições, potenciando assim o trabalho de todas e dar o nosso contributo para a construção de uma sociedade mais justa, mais livre e segura”, afirma Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital. “Uma relação saudável entre a casa, a escola e todos nós é parte estruturante do nosso futuro e exige o envolvimento ativo do jornal e da televisão dos portugueses. Abraçamos esta causa com determinação e empenhados em fazer a diferença”, sublinha a responsável.