Com a imposição de recolher obrigatório a partir das 23h00 na Passagem de Ano, a oferta televisiva desta noite especial tornou-se ainda mais importante neste tempo de pandemia. E, como é habitual, os canais generalistas prepararam uma programação especial.





Na RTP 1, a noite desta quinta-feira é feita com um ‘Joker Especial’, com a participação de Herman José e Vanessa Oliveira (21h20) e com um especial da série ‘Patrulha da Noite’ (22h22), de Eduardo Madeira. A despedida de 2020 e as boas-vindas a 2021 são dadas a partir do Funchal, em direto, com José Carlos Malato e Joana Teles. Na SIC, César Mourão é o protagonista de um ‘Terra Nossa’ especial, nos bastidores do canal (21h40). As 12 badaladas vão soar com um especial da sitcom ‘Patrões Fora’ (23h45). Já a TVI aposta na final de ‘Big Brother - A Revolução’ (21h40), com Teresa Guilherme. Zena, Pedro e Jessica Fernandes são os finalistas. A CMTV aposta numa emissão que acompanhará as Passagens de Ano em todo o Mundo, entre elas os espetáculos de fogo de artifício na Madeira e Açores (21h57).