Conselho Geral Independente da RTP emite relatório crítico de avaliação

Relatório, a que o CM teve acesso, exige medidas rápidas e fala em inércia da administração.

Por João Bénard Garcia e Paulo Abreu | 01:30

O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP emitiu um relatório crítico de avaliação intercalar sobre o projeto estratégico da rádio e televisão públicas em 2018, a que o CM teve acesso, no qual aconselha os gestores da casa a introduzirem medidas "rápidas" para transformar a estação num "operador mediático distinto, inovador e de referência".



O órgão, presidido por António Feijó, recomenda uma série de medidas que visam reabilitar a RTP, justificando a sua função de prestador de serviço público e salientando a inércia em relação a "aspetos já referidos em anteriores relatórios".



Quer o CGI que a RTP desenvolva "conteúdos informativos que reflitam a diversidade das várias regiões e territórios do País", que incremente "a emissão de programas generalistas nacionais" e, ainda, que "produza e realize programas pelos serviços regionais da Madeira e dos Açores".



O CGI pede também um esforço para "rejuvenescer alguns dos formatos dos programas de informação, desenvolver jornalismo de investigação e criar uma informação mais ágil e pronta a responder a situações excecionais ou de calamidade pública".



Os responsáveis pelo órgão que fiscaliza a RTP querem que a administração "diversifique mais a programação, tornando-a claramente alternativa aos serviços de programas comerciais".



PORMENORES

Diversificar produtores

O CGI quer que a RTP dinamize "a produção independente, garantindo a diversidade de produtores e de géneros de conteúdos", incrementando "a produção interna de conteúdos de qualidade".



Programas inclusivos

O órgão fiscalizador da estação pública pede que a RTP desenvolva programas que "reflitam uma maior representatividade da sociedade, nomeadamente com maior diversificação ética, geograficamente mais abrangente e com presença das gerações mais jovens."



Comunicação externa

"Melhorar a comunicação externa com vista a uma mais eficaz divulgação de tudo o que é relevante sobre a RTP" é outra das sugestões do CGI.