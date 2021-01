Correio da Manhã abraça 2021 com novas ofertas

É o maior concurso de sempre do: são 100 mil euros em cartão de compras, 10 250 euros por semana, e um sensacional automóvel elétrico que temos para oferecer. É tudo muito simples. Só tem de colar selos numa caderneta. As cadernetas são publicadas aos sábados e terça noOs selos são publicados diariamente na penúltima página do jornal. Se colar quatro selos, habilita-se ao sorteio semanal. Se colar 7 selos, habilita-se ao sorteio semanal e ao sorteio final (20 mil euros em cartão de compras e um automóvel). Depois, só tem de entregar a sua caderneta nos pontos de venda doaderentes ao concurso ou nas delegações doTambém pode enviar num envelope para: Apartado 50390, Loja CTT - São João de Brito, 1708-001 Lisboa. A primeira caderneta e o primeiro selo são publicados no dia 9 de janeiro. Quantas mais cadernetas enviar, mais prémios pode ganhar. Concorra e e ganhe.No final de 2020 o site do CM foi lido por 3,5 milhões de pessoas, valor que garantiu a liderança absoluta da informação online. O novo ano vem acompanhado de novidades. Mais notícias dos famosos num site renovado, mais interatividade com novos trabalhos multimédia ou o lançamento de podcast completam a informação exclusiva e em primeira mão cada vez mais dedicada aos que diariamente assinam informação digital com reconhecido valor.Perto de 2,6 milhões de portugueses contactam, todos os dias, com a CMTV, a televisão do Correio da Manhã. Os números da GfK, empresa que mede as audiências em Portugal, são esmagadores. Desde janeiro de 2017 que a CMTV lidera todos os meses, sem interrupção, o consumo de informação na televisão por cabo. Uma liderança destacada, que, acreditamos, vamos reforçar no ano que agora começa, seguindo o princípio que colocou o canal do CM no topo da preferência dos telespectadores da TV por cabo: sempre melhor, sempre primeiro. Nas notícias que marcam o dia a dia, nos grandes dossiês de investigação, no futebol, nos mais variados domínios, a CMTV promete continuar o caminho do sucesso, conquistando mais e mais o coração dos portugueses. Onde estiver a notícia, estará uma câmara da CMTV, para levar ao País e ao Mundo tudo o que interessa, tudo aquilo que os telespectadores querem ver.Natural de Viana do Castelo, Paulo Morais, de 57 anos, tem-se distinguido na luta contra a corrupção, sendo cofundador da Associação Cívica Transparência e Integridade. Candidato às Presidenciais de 2016, em que conquistou mais de 100 mil votos, e às Europeias de 2019, pelo ‘Nós, Cidadãos!’, Paulo Morais, licenciado em Matemática e doutorado em Engenharia e Gestão Industrial, regressa às páginas do CM, com ‘Ajuste Direto’. Aos domingos, a partir de amanhã.Eugénio Rosa nasceu nos Açores, em 1941. Licenciado em Economia no Instituto Superior de Economia, possui vários graus académicos, como o doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações, no ISEG, e os mestrados em Comunicação Educacional Multimédia, da Universidade Aberta, e de Comunicação, Cultura e Tecnologia, do ISCTE. Voz respeitada no domínio da economia social, assina aos sábados, a partir de hoje, o espaço ‘Acerto de Contas’.Com vasta obra editada, onde encontramos livros como ‘Viagem aos Segredos da Maçonaria’ ou ‘O Treinador que Mantém a Chama Acesa’, biografia não autorizada de Jorge Jesus, a escritora e jornalista Miriam Assor vai analisar o que dizem os famosos nas revistas cor-de-rosa. Aos sábado, na revista ‘Vidas’, a antiga cronista do ‘Independente’ assina ‘Rosa Ácido’, um espaço de opinião diferente numa escrita única. Já a partir do próximo dia 9.