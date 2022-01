As audiências no âmbito do processo movido por Leonor Poeiras à TVI vão começar na próxima segunda-feira, dia 31. O juiz irá ouvir as testemunhas arroladas pela ex-apresentadora do canal, entre as quais o jornalista Henrique Garcia, o produtor Piet-Hein Bakker e Cristina Ferreira, atual acionista e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.Leonor quer que Cristina testemunhe porque ambas entraram para a estação na mesma altura. Diz, no entanto, que a colega “nada teve que ver” com o seu afastamento. Da parte da TVI, serão ouvidos Nuno Santos, Bruno Santos e Nuno Eiró, entre outros. Poeiras acusa a TVI de a ter despedido sem motivo válido e sem ressarcimento pelos 17 anos de trabalho.