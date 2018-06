Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daniel Oliveira é o novo diretor-geral da SIC

Apresentador substitui Gabriela Sobral e Luís Proença.

01:30

Daniel Oliveira é o novo diretor-geral de entretenimento da Impresa e diretor de programas da SIC e dos seus canais temáticos, substituindo Gabriela Sobral e Luís Proença, afastados devido às baixas audiências do canal nos últimos meses.



O CM sabe que a administração da Impresa considerou que a atual direção não estava a fazer face à necessidade da SIC ser competitiva em todos os horários.



A restante equipa de direção será anunciada em breve.



Daniel Oliveira vai acumular o cargo com a apresentação do ‘Alta Definição’, formato que criou em 2009.



O novo diretor é pai de Alice, que nasceu a 30 de maio último, fruto da relação com a também apresentadora da SIC Andreia Rodrigues.