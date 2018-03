Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Data limite confirmada para compra da TVI

Operadora de telecomunicações substitui marca Portugal Telecom por Altice Portugal.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

O presidente executivo da Altice Portugal reafirmou ontem, em Lisboa, que 13 de abril é a data limite para a compra da Media Capital, embora não seja vinculativa. Alexandre Fonseca falava sobre o processo de aquisição da dona da TVI, à margem da conferência de apresentação da nova identidade corporativa da operadora de telecomunicações.



Altice Portugal, que substitui a designação Portugal Telecom, corresponde à última fase da reorganização das marcas do grupo. O processo, adiantou o responsável, será feito "sem pressões, e de uma forma absolutamente tranquila".

As marcas comerciais MEO, Sapo, PT Empresas, Uzo e Moche, por seu lado, vão manter-se no mercado.



"Considerámos que os índices de notoriedade seriam melhor convertidos em valor com a sua manutenção."

Alexandre Fonseca sublinhou ainda a liderança do grupo a nível nacional, e referiu o investimento de 1200 milhões de euros nos últimos três anos. "Mais de 400 milhões foram investidos em infraestruturas."



A empresa anunciou também o lançamento de produtos e serviços para os clientes MEO, alicerçados nos seus hábitos de consumo. A nova Sofia consiste numa box 4K WiFi portátil de TV que pode ser colocada em qualquer divisão da casa.



A marca disponibiliza ainda um novo interface para facilitar a navegação do utilizador pelos menus da box. A campanha de publicidade do novo produto irá associar a Cristiano Ronaldo a robô Sophia.