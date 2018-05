Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dentinho fica como diretor de informação da RTP

Jornalista vai ponderar eventuais mudanças nos próximos dias.

09:00

O jornalista Paulo Dentinho vai continuar a ser o diretor de informação da RTP. "Estão ultrapassados os acontecimentos dos últimos meses. Na passada segunda-feira, Gonçalo Reis [presidente da RTP] informou-me que conta comigo para continuar como diretor de informação e deu-me liberdade para, se for do meu entendimento, reformular a equipa que me acompanha na direção", revelou ao CM Paulo Dentinho, que vai ponderar eventuais mudanças nos próximos dias.



Desta forma, chega ao fim a polémica criada pelas notícias que deram conta de que Gonçalo Reis teria convidado Carlos Daniel para suceder a Dentinho, antes mesmo de ser conhecida a constituição da nova administração da RTP. O caso levou a Comissão de Trabalhadores, o Conselho de Redação e o Conselho de Administração ao Parlamento.