Gonçalo Reis mantém dúvida sobre Dentinho na RTP

Presidente da estação de televisão diz que eventuais mudanças na informação são da competência da nova administração.

Por Sónia Dias | 01:30

Quaisquer mudanças na informação são da competência do conselho de administração que está agora a entrar em funções", disse esta terça-feira Gonçalo Reis, no Parlamento, quando questionado pelo Bloco de Esquerda sobre o futuro de Paulo Dentinho como diretor de informação da RTP.



Sem adiantar se o jornalista se vai manter no cargo (falou-se que Carlos Daniel teria sido convidado para o substituir), o presidente da estação pública esclareceu que "ninguém foi demitido, a direção de informação está em funções" e que "o atual diretor de informação tem todas as condições para encontrar soluções para os desafios" colocados pelo novo Plano Estratégico.



"Há 20 anos que não havia tanta estabilidade na direção da RTP. Há estudos que mostram isso. Mas também acho que é sempre possível fazer melhor. Como gestor, a noção que tenho das empresas é que não são animais embalsamados", acrescentou.



Ouvido na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, requerida pelo grupo parlamentar do PS, Gonçalo Reis alertou ainda para os obstáculos financeiros que a empresa enfrenta e espera que seja possível realizar um aumento de capital.



"Continuamos com amarras apertadas. O ano de 2019 será uma boa janela para rever o modelo de financiamento da RTP", disse, voltando a sugerir a atualização da Contribuição para o Audiovisual (CAV) tendo em conta a inflação.