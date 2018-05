Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Final da Eurovisão bate recorde de audiências dos últimos 10 anos

Audiência deste sábado superou em quase cem mil pessoas a de maio do ano passado.

13.05.18

A final do festival da Eurovisão bateu este sábado o recorde de audiências dos últimos 10 anos, com um milhão e 547 mil espetadores a seguirem a transmissão da RTP, divulgou a estação pública portuguesa.



A edição deste ano, organizada em Lisboa, teve uma audiência de 16 pontos de 'rating' e uma quota de mercado de 36,4%, anunciou a RTP em comunicado.



A audiência deste sábado superou em quase cem mil pessoas a de maio do ano passado, quando Portugal venceu pela primeira vez o festival da Eurovisão, com o cantor Salvador Sobral, tendo obtido então uma audiência de um milhão e 453 mil espetadores e 31% de quota de mercado.



Segundo o comunicado da RTP, às 23:39 registou-se "o melhor minuto do espetáculo", com mais de metade dos portugueses que estavam a ver televisão a seguir a RTP1 (19.6 de rating e 50,2% de quota de mercado).



Já o momento em que o português Salvador Sobral e o brasileiro Caetano Veloso cantaram o tema 'Amar Pelos Dois' foi "outro grande sucesso de audiências", seguido por um milhão e 811 mil pessoas (43% de quota).



A televisão pública refere ainda que a RTP1 teve durante todo o dia "a preferência dos espetadores, com 21,7% de quota de mercado".



A final da 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção foi transmitida nos 43 países que participaram no concurso.



Além disso, de acordo com a organização, "foram também vendidos direitos de transmissão para os Estados Unidos da América e a China". Tudo somando, a organização estima que a final tenha tido "um potencial de 200 milhões de telespetadores".



O festival é realizado pela European Broadcasting Union (EBU, sigla em inglês) em parceria com a RTP.



Israel venceu, pela quarta vez, o Festival Eurovisão da Canção, com o tema "Toy", interpretado por Netta, enquanto a canção portuguesa, "O Jardim", defendida por Cláudia Pascoal e escrita por Isaura, ficou em último lugar.