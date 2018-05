Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pascoal cantou afinada mas não encantou na Eurovisão

Tema ‘O Jardim’ ficou em último lugar.

Por Rita F. Batista e Sónia Dias | 09:02

Portugal ficou este sábado em último lugar no Festival Eurovisão da Canção 2018, recuperando a tradição de maus resultados no concurso, apenas quebrada em 2017 com a vitória de Salvador Sobral e o seu ‘Amar Pelos Dois’.



‘O Jardim’ de Cláudia Pascoal e Isaura, dedicada à avó desta, não convenceu o júri, nem o público e acabou com apenas 39 pontos, para não contrariar as previsões das casas de apostas, que colocaram Portugal sempre nos últimos lugares do ranking.



Este ano, a vitória coube a Israel, com Netta Barzilai e o tema ‘Toy’. Em segundo lugar ficou o Chipre, com Eleni Foureira e o tema ‘Fuego’.



O momento insólito da noite aconteceu quando um homem invadiu o palco durante a atuação de SuRie, do Reino Unido, e tirou-lhe o microfone das mãos para gritar algo para a multidão, antes de ser levado pelos seguranças. Recuperada do susto, a cantora continuou a cantar ‘Storm’, ainda com mais garra. Recorde-se que SuRie é acompanhada desde o início do festival por agentes das forças especiais britânicas, devido ao risco de atentado.



Também Mikolas Josef, da República Checa, surpreendeu ao dar um salto arriscado durante a interpretação de ‘Lie to Me’. Recorde-se que o jovem estava a recuperar de uma lesão na coluna depois de uma queda no primeiro dia de ensaios.



Salvador e Caetano juntos em palco

Salvador Sobral, 28 anos, que fez história ao tornar-se no primeiro português a ganhar o festival Eurovisão da Canção (Kiev, 2017), voltou este sábado a interpretar o tema vencedor, ‘Amar Pelos Dois’, composto pela irmã, Luísa Sobral.



Desta vez, contudo, o cantor teve a companhia do brasileiro Caetano Veloso, de 75, num encontro de gerações e culturas que foi, muito provavelmente, o momento alto da cerimónia que elegeu o vencedor deste ano.



Os dois artistas foram ainda acompanhados ao piano por Júlio Resende.



Recinto da Altice Arena ao rubro

Apoiantes dos 43 países que concorreram ao festival - e não apenas dos 26 que participaram na final - encheram a Altice Arena este sábado à noite.



Momentos tudo a postos para a grande final

Drones

As forças de segurança investiram em mais vigilância. Um drone da polícia sobrevoou toda a zona.



Polícia

O reforço de agentes nas imediações da Altice Arena no dia da grande final era bem visível.



Portugal

Catarina, 24 anos, não podia faltar ao evento. Já Cátia, 26, veio de frança de propósito.



Dinamarca

Os fãs de Rasmussen vestiram-se a rigor para mostrar o seu apoio ao cantor ‘viking’.



Espanha

Vários espanhóis vieram do país vizinho para apoiar o par romântico Amaia e Alfred.



Snipers

Os atiradores do grupo de Operações Especiais da PSP estavam atentos a tudo o que se passava nas ruas.