Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Audiências da RTP 2 estão em queda livre

Segundo canal do Estado perdeu, em média, mais de 35 mil telespectadores nos últimos anos.

Por Duarte Faria | 01:30

A RTP 2 continua a ser um dos canais públicos mais fustigado pela fuga de audiências. Os números são preocupantes - em sete anos, o segundo canal da televisão do Estado perdeu mais de 35 mil telespectadores: passou de uma média anual de mais de 62 mil pessoas em 2012 (ano em que a GfK começou a medir audiências televisivas em Portugal) para 27 mil este ano.



Também o share desceu significativamente: 1,98 pontos percentuais - de 3,36% (em 2012) para 1,38% (em 2018). No ranking deste ano, a RTP 2 ocupa a 11ª posição, atrás da TVI (20,97% de share), SIC (17,07%) e RTP 1 (11,89%), e de vários canais de cabo: CMTV (3,20%), Hollywood (1,93%), Disney Channel (1,87%), Globo (1,87%), Fox (1,77%), SIC Notícias (1,75%) e TVI 24 (1,63%).



A RTP 1 também tem registado uma forte quebra de audiências. Desde 2015, ano em que a administração liderada por Gonçalo Reis tomou posse, o principal canal da estação pública perdeu mais de 40 mil telespectadores, segundo os números da GfK.



A RTP 3 e a RTP Memória, pelo contrário, ganharam telespectadores, uma vez que, a partir de 2016, passaram a integrar a oferta da Televisão Digital Terrestre (TDT), chegando a casa de todos os portugueses.



No entender de Gonçalo Reis, a relevância da RTP não pode ser medida "só pelas audiências". O presidente diz que as audiências "são um indicador que não pode ser desprezado" mas que é "uma pequena parte do quadro global da RTP".