As polémicas em torno da saída de Sandra Felgueiras e do fim do ‘Sexta às 9’ levaram o diretor de Informação (DI) da estação a emitir, esta sexta-feira, um “esclarecimento à redação”. Neste documento, a que o CM teve acesso, António José Teixeira diz que a jornalista “decidiu abandonar a RTP”, não se mostrando “disponível para receber qualquer proposta de continuidade na empresa”.