Direção do Diário de Notícias demite-se

O diretor do jornal semanal Diário de Notícias (DN), Ferreira Fernandes, e a diretora-executiva da publicação demitiram-se do cargo. A saída já foi aceite pela administração do Global Media Group que, além daquele título, detém ainda o Jornal de Notícias, O Jogo e a rádio TSF. De acordo com informação prestada aos trabalhadores, os dois jornalistas vão manter-se nos quadros do jornal centenário. O atual sub-diretor do jornal, Leonídio Paulo Ferreira, assume a direção interina da publicação.O DN, recorde-se, abandonou a publicação diária em meados de 2018 passando a estar nas bancas apenas ao sábado depois de uma edição falhada aos domingos. A transformação da periodicidade do jornal ficou a dever-se à queda nas vendas em banca que, em 2017, rondaram os 7 mil exemplares. Depois da mudança, o DN vendeu em média, durante o ano passado, 3,7 mil exemplares.Em 2017 o DN abandonou a redação no emblemático edifício desenhado pelo arquiteto Pardal Monteiro no número 266 da lisboeta Avenida da Liberdade, junto à praça Marquês de Pombal. A venda do imóvel classificado – prémio Valmor e com painéis de Almada Negreiros – rendeu mais de 20 milhões de euros ao Global Media Group e está a ser transformado num condomínio habitacional de luxo.