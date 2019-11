Diretor da rádio TSF demite-se do cargo

O diretor da rádio TSF anunciou na noite desta quinta-feira aos funcionários da estação que ia abandonar o cargo.Arsénio Reis dirigia a rádio de notícias da Global Media há pouco mais de três anos e não revelou as razões que o levaram a abandonar o lugar.Em comunicado, a Global justifica a saída com um "contexto de reestruturação" do grupo. "Arsénio Reis foi convidado a aceitar um novo desafio, estratégico, ligado à internacionalização do Grupo e a uma nova visão de futuro", diz um comunicado. Não é claro se o diretor demissionário aceitou o desafio.A Global Media, proprietária além da TSF, dos semanário Diário de Notícias e dos diários O Jogo e Jornal de Notícias, recorde-se, está num processo de reestruturação financeira que, segundo a administração do grupo, passará pelo despedimento de pelo menos duas centenas de funcionários, na sua maioria jornalistas.