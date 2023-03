O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e o diretor de conteúdos do Porto Canal, Diogo Faria, arriscam pena de prisão no caso da divulgação dos emails do Benfica.



Os juízes agravaram e aumentaram esta segunda-feira o número de crimes (mais dois) imputados a Diogo Faria. Responde agora, em coautoria, por três crimes de violação de correspondência agravada.









Ver comentários