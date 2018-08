Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dispensa milionária de Gabriela Sobral negada

Notícia de que ex-diretora de programas teria recebido indemnização de um milhão era falsa.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A notícia foi veiculada esta quarta-feira, ao longo de todo o dia: era dado como certo que a ex-diretora de programas da SIC, Gabriela Sobral, teria recebido um milhão de euros de indemnização para rescindir o seu vínculo com a Impresa (grupo que detém a SIC e o jornal ‘Expresso’).



Mas a informação foi desmentida ao CM pela própria SIC, que em comunicado sublinhou "não ter por hábito comentar efabulações, números atirados ao ar e outros rumores".



No entanto, prossegue o documento, "face à gravidade da invenção das informações que vieram a público, a SIC sente-se obrigada a desmentir peremptoriamente o valor que foi inventado".



Gabriela Sobral, que ficou sem funções na SIC depois da chegada de Daniel Oliveira ao cargo de diretor-geral de entretenimento da Impresa – o que o posiciona, automaticamente, como diretor de programas da SIC – esteve um mês em negociações com o canal de Carnaxide.



No entanto, tem-se mantido à margem das polémicas e não atende o telemóvel para comentar o seu afastamento.



Entretanto, apesar de ainda não haver confirmação oficial, o nome do realizador brasileiro André Cerqueira tem sido apontado como possível sucessor de Sobral.



Cerqueira já foi diretor de programas da TVI.



PORMENORES

Andreia foi afastada

Em janeiro de 2017, Andreia Rodrigues, mulher de Daniel Oliveira, foi afastada do programa da tarde da SIC, onde fazia dupla com João Baião. A decisão terá partido de Gabriela Sobral.



Primeiras medidas

Assim que assumiu o cargo, Daniel Oliveira decidiu tirar Júlia Pinheiro do ‘Queridas Manhãs’ e passá-la para as tardes do canal. Também quer João Baião de volta para apresentar o novo programa das manhãs.



Cancela programas

O novo diretor também já anunciou o fim com dois programas da grelha da SIC: ‘Dr. Saúde’, apresentado pelo médico Pedro Lopes; e ‘Linha Aberta com Hernâni Carvalho’. Nenhum tinha as audiências desejadas.